مقتل 5 عناصر من مليشيات إيرانية في قصف مجهول شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن 5 عناصر من مليشيات إيرانية قتلوا في قصف لطائرات مجهولة شرقي سوريا.

كان قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، اعترف بتجنيد طهران 200 ألف عنصر موالٍ لها داخل سوريا والعراق طوال السنوات الأخيرة، فضلا عن مواصلة دعمها صاروخيا مليشيا حزب الله في لبنان.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر‭ ‬‬إن بلاده أتمت انسحابها العسكري الجزئي من شمال شرقي سوريا، ليصبح عدد جنودها في الوقت الحالي 600 جندي فقط.

وأكد إسبر، خلال مقابلة صحفية، احتفاظه بالقدرة على إدخال أعداد صغيرة من القوات الأمريكية وإخراجها وفقا للضرورة في سوريا.

ولفت إلى أن عدد القوات سيتأرجح عند مستوى 600 فرد في المستقبل المنظور.