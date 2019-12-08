انطلاق التمرين الإماراتي الأمريكي المشترك "الاتحاد الحديدي 12"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 12" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي.

شهد انطلاق التمرين اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية الإماراتية والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأمريكي الثالث.

ويهدف التمرين المشترك، المقام على أرض الإمارات ويستمر عدة أسابيع، إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأمريكا وفق رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ومتابعة واهتمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

واستكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد أن اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في التمرين الذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.