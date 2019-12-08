نتنياهو ردا على واشنطن: ضم غور الأردن أثير خلال لقائي بومبيو

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكذيب واشنطن له بعدم طرح خطة لضم جزئي أو كلي لمناطق من الضفة الغربية خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة البرتغالية لشبونة، الأربعاء الماضي.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر بالقدس الغربية، الأحد: "قيل إن الموضوع لم يثار، لقد أثير، وهم (الأمريكيين) لم يقولوا إن الموضوع لم يثر وإنما ذكروا أنه لم تجر مناقشة خطة وهذا صحيح فالأمر لم يطرح ولكن الموضوع أثير فعلا".

وقبل ساعات، نفت واشنطن مزاعم نتنياهو حول بحثه ضم أراض في الضفة الغربية وغور الأردن/خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لشبونة.





وقال ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في إيجاز للصحفيين بواشنطن: "يمكنني أن أخبركم أن إسرائيل لم تقدم إلى الولايات المتحدة، خلال الاجتماع، خطة ضم كامل أو جزئي لأي جزء من الضفة الغربية".

وأشار شنكر إلى أن الاجتماع كان ثنائيا بين نتنياهو وبومبيو ولكن الوزير الأمريكي أطلعه على فحوى اللقاء لاحقا.

وجدد نتنياهو القول، اليوم: "أريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا على غور الأردن".

وأضاف مستخدما "ّالتعبير التوراتي" للضفة الغربية: "أعتقد أن الوقت قد حان لتمديد السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وكذلك ترتيب وضع جميع المستوطنات في يهودا والسامرة، وتلك الموجودة داخل الكتل الاستيطانية، والتي ليست في داخل الكتل. ستكون جزءًا من دولة إسرائيل".

ويمثل غور الأردن نحو 30% من مساحة الضفة الغربية أما في حال ضم المستوطنات والكتل الاستيطانية في الضفة بما فيها مناطق التوسع من حولها فإن النسبة تصل إلى أكثر من 40%.

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وأشار إلى أنه ينوي طرح مسألة ضم غور الأردن مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجدد نتنياهو التأكيد على أنه عاقد العزم على التوصل إلى اتفاق دفاعي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويدعم نتنياهو وترامب مثل هذا الاتفاق ولكن الجيش الإسرائيلي أبدى تحفظه عليه لأنه "يقيد عمله" بحسب تصريحات مسؤولين في الجيش خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض والرئيس السابق لهيئة الأركان بيني جانتس.

وقال: "يمكنني تحقيق تحالف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أنوي فعله، بعون الله، في الأشهر المقبلة".

وعاد رئيس وزراء الاحتلال للتلويح بعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة في حال عدم وقف إطلاق القذائف الصاروخية.

وقال "إذا لزم الأمر، فإن إسرائيل ستخوض عملية واسعة النطاق في قطاع غزة.. لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة ما لم يتوقف إطلاق الصواريخ".





وترى إسرائيل في إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن "المستوطنات ليست غير قانونية " فرصة ذهبية لإعلان ضم غور الأردن ومستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضي الضفة الغربية.

وكان نتنياهو أعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أنه سيضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ووجهت السلطة الفلسطينية والدول العربية والاتحاد الأوروبي انتقادات حادة إلى إعلان نتنياهو، كما رفضت إعلان وزارة الخارجية الأمريكية.