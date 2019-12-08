قيادي بـ"الليكود" ينتقد دعوة نتنياهو لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه القيادي البارز في حزب "الليكود" اليميني جدعون ساعر انتقادات لدعوة رئيس الحزب ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإجراء انتخابات مباشرة لرئيس الوزراء بعد فشل تشكيلها.

وبرز ساعر، وهو وزير سابق يحظى بدعم قطاعات واسعة من قواعد "الليكود"، في الأسابيع الأخيرة كأحد أبرز المنتقدين لنتنياهو خاصة بعد تمسكه بالحكم رغم توجيه اتهامات بالفساد له.

وكان زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني جانتس عارض أيضا دعوة نتنياهو.

وقال ساعر للإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، "هذه خطوة ليس لديها أي فرصة لتمريرها في الأيام القليلة المتبقية للكنيست الحالي على افتراض أنه لم يتم تشكيل أي حكومة".



وأضاف: "لقد اعترض الليكود دائمًا على فكرة إجراء انتخابات مباشرة، وعندما حاول رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت تغيير نظام النظام بعد فشله في حرب لبنان الثانية (2006)، أخبره نتنياهو أن نظام الحكم لا يشبه الجوارب التي تغيرها كل يوم".

وفي إشارة إلى أزمة نتنياهو بسبب تهم الفساد الموجهة له، قال ساعر: "يجب ألا نغير نظام الحكم على عجل لمحاولة حل موقف سياسي مؤقت".

ومساء أمس السبت، دعا نتنياهو لانتخابات مباشرة لرئيس الوزراء حال فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

دعوة نتنياهو جاءت بعد فشل جهود حزبه "الليكود" في تشكيل حكومة وحدة مع حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني جانتس ما بات يرجح التوجه لانتخابات جديدة في مارس/آذار المقبل.

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وفي حال جرت الانتخابات فعليا فإنها ستكون الثالثة في غضون عام واحد بعد الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول دون النجاح بتشكيل حكومة.

لكن إجراء انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة يتطلب تصويتا في الكنيست على تعديل القانون الأساسي (الدستور المؤقت) وأن يحظى بتأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان الـ120.

وأمام الكنيست الإسرائيلي مهلة حتى مساء الأربعاء لاختيار نائب من بين أعضائه لتشكيل حكومة تحظى بثقة 61 عضوا على الأقل، وإلا فإن الانتخابات ستجرى مجددا بعد فشل نتنياهو وجانتس في تشكيل حكومة.

وتبذل مساع واسعة في محاولة لمنع انتخابات ثالثة ولكنها لم تنجح حتى اللحظة.

وأعلن ساعر الشهر الماضي عزمه منافسة نتنياهو على زعامة حزب "الليكود" في الانتخابات التمهيدية للحزب.

ولكن نتنياهو جدد دعوته لانتخابات مباشرة، اليوم الأحد، في كلمة في مؤتمر في القدس الغربية.

وقال نتنياهو: "اليوم أقول لجانتس: تعال وابني حكومة وحدة معي، وإذا لم يحدث هذا الأمر، فدع البلد يقرر من يريد من خلال إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء. دع الأمة تقرر من سيكون رئيس الوزراء على الأقل ستكون تلك الانتخابات سريعة ولن تكون مكلفة".