وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران بـ"فيتنام جديدة" في سوريا

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بتحويل سوريا إلى "فيتنام إيران" حتى رحيل قوات طهران من الأراضي السورية.

وفي مؤتمر بالقدس المحتلة، الأحد، قال بينيت: "نحتاج إلى الانتقال من الاحتواء إلى الهجوم، إذا كنا مصممين، يمكننا إخراج قوات العدوان الإيرانية من سوريا".

وأضاف: "نقول لإيران: سوريا ستصبح فيتنامكم، إذا لم تغادروا، فستتألمون وستنزفون؛ لأننا سنعمل بلا كلل حتى يتم إخراج قوات العدوان منها".

ويستخدم تعبير "حرب فيتنام" في إشارة إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف قوات إيران.

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ولا تخفي إسرائيل أنها نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا.

وأعلن المسؤولون الإسرائيليون في السنوات الأخيرة أنهم يريدون إنهاء التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

كان قائد مليشيا الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، اعترف بتجنيد طهران 200 ألف عنصر موالٍ لها داخل سوريا والعراق طوال السنوات الأخيرة، فضلا عن مواصلة دعمها صاروخيا مليشيا حزب الله في لبنان.

يذكر أن آلان رودييه، وهو ضابط سابق في المخابرات الفرنسية ونائب المركز الفرنسي للدراسات الاستخباراتية، أوضح أن إيران ليست لديها أي نية لمغادرة سوريا، وهدفها في البقاء هو بقاء النظام الحالي في السلطة بأي وسيلة ممكنة.

وفي تصريحات له مارس/آذار الماضي، أكد رودييه أن مطامع نظام ولاية الفقيه كلفت إيران ثمناً باهظاً خاصة في سوريا، من أرواح وأموال شعبه؛ حيث بلغ عدد قتلاه خلال الحرب السورية نحو 3 آلاف قتيل، بينهم جنرالات، بما في ذلك المرتزقة الذين يقاتلون تحت قيادة إيران.