القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون حكوميون في الهند إن 43 شخصا على الأقل قُتلوا في العاصمة نيودلهي يوم الأحد، عندما اجتاح حريق مصنعا مؤلفا من 6 طوابق والعمال نيام.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصنع ينتج حقائب مدرسية وزجاجات بلاستيكية وأن كمية كبيرة من المواد الخام كانت مخزنة داخل المبنى، مما أدى إلى انتشار الحريق سريعا، ولم يتسن بعد معرفة تفاصيل عن سبب الحريق.
وقال أتول جارك المسؤول بهيئة مكافحة الحرائق في دلهي للصحفيين: "حتى الآن أنقذنا 50 شخصا تضرر معظمهم من الدخان".
كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لحريق نيودلهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.