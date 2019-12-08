التفاصيل الكاملة لحريق نيودلهي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون حكوميون في الهند إن 43 شخصا على الأقل قُتلوا في العاصمة نيودلهي يوم الأحد، عندما اجتاح حريق مصنعا مؤلفا من 6 طوابق والعمال نيام.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصنع ينتج حقائب مدرسية وزجاجات بلاستيكية وأن كمية كبيرة من المواد الخام كانت مخزنة داخل المبنى، مما أدى إلى انتشار الحريق سريعا، ولم يتسن بعد معرفة تفاصيل عن سبب الحريق.

وقال أتول جارك المسؤول بهيئة مكافحة الحرائق في دلهي للصحفيين: "حتى الآن أنقذنا 50 شخصا تضرر معظمهم من الدخان".