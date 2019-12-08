شكرا لقرائتكم فيديو صادم.. عشرات المكبلين في بغداد واتهام لحزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو صادم عشرات الشبان العراقيين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، بعد الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة بغداد مساء الجمعة.

وتداول ناشطون عراقيون ومواقع إخبارية، الفيديو بشكل واسع، الأحد، على مواقع التواصل.

وفي تعليق عما جرى معهم، قال أحد الشبان المكبلين في المقطع: "إن أحد المسلحين ناداه (في إشارة إلى مهاجمة عدد من المسلحين مساء الجمعة المحتجين في ساحة الخلاني والسنك) مهدداً بقتله إن لم يأت، وحين اقترب منه انهمر عليه ضرباً بالبندقية".

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إلى ذلك، سمع في الفيديو أحد عناصر الأمن من قيادة عمليات بغداد يطمئن المعتقلين قائلاً: "نحن من قيادة عمليات بغداد، لا تقلقوا سيطلق سراحكم، هؤلاء من كتائب حزب الله".

يذكر أن بغداد شهدت، مساء الجمعة، هجوماً دامياً نفذه مسلحون وملثمون. وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم إلى 24 قتيلاً، بينهم أربعة من القوات الأمنية، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، السبت.

وشنت مجموعة مسلحين هجوماً على المتظاهرين، وسيطرت لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.