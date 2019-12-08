شكرا لقرائتكم العراق.. الإفراج عن 2626 موقوفاً من المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن القضاء العراقي الإفراج عن أكثر من 2600 متظاهر سلمي. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان الأحد أن هيئات التحقيق المكلفة بالنظر في قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم 8 / 12 / 2019.
إلى ذلك، أشار إلى أن 181 موقوفاً ما زالوا يخضعون للتحقيق عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون .
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات حاشدة، انطلقت في البداية للمطالبة بمحاربة الفساد والمحاصصة، والبطالة، لتتحول لاحقاً إلى تظاهرات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة، ومطالبة برحيلها.
وشهدت عدة مناطق عراقية لا سيما العاصمة بغداد، والمحافظات الجنوبية، اشتباكات دامية، كان آخرها مساء الجمعة.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب حوالي 20 ألفاً بجروح، وفقاً لإحصاءات حديثة، استندت إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية، أوردتها وكالتي رويترز وفرانس برس.
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