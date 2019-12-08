النشرة: ناشطون في صيدا يوزعون حصصا غذائية من الطعام على العائلات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه تحت شعار "لقمة هنية بتكفي مية"، نظمت مجموعة "أنا مستقل" مع عدد من الناشطين من صيدا والجوار، مبادرة تشاركية، في "ساحة الثورة" عند تقاطع "إيليا"، حيث انطلقت المجموعة بمسيرة "نازلين وإيدينا مش فاضيين" من دوار مرجان الى إيليا، مع مجموعة من سيدات صيدا والجوار. ثم قامت بتوزيع حصص غذائية من الطعام على العائلات، شاكرين أهل الخير والكرم على مد يد العون لتأمينهم كل ما لزم لإنجاح هذه المبادرة وتخللت المبادرة، طبخ في الهواء الطلق،"حتى يكون الأكل سخن بهالطقس البارد".

يذكر ان مجموعة "أنا مستقل"، مجموعة صبايا وشباب من صيدا، مستقلّون، اجتمعوا على حب الوطن وهدفهم تحريره من عصابات الفاسدين من سياسيين وموظفين وأشباه المواطنين.