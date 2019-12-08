عز الدين: ولادة الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى في حال بقيت القوى السياسية عند مواقفها

لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، إلى أنّ "كل المعطيات والمعلومات والمؤشّرات الّتي حصلت في الفترة الأخيرة، تؤكّد أنّ ولادة الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى، في حال صدقت النوايا، وبقيت القوى السياسية عند مواقفها".

وأوضح خلال احتفال تأبيني أُقيم في حسينية بلدة سلعا الجنوبية، "أنّنا الآن بتنا في مرحلة حسم الخيارات الكبرى، فنحن غدًا أمام تسمية مرشح ل​رئاسة الحكومة​، وبعد ذلك يتمّ تشكيل حكومة وفاق وطني تعطي الثقة للناس، وتصوّب مسار إصلاح الدولة من خلال القيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي؛ وحينئذ نستطيع أن نتفاءل بأنّ هناك إمكانيّة لإعادة معالجة الأمور بشكل سليم وصحيح".

وشدّد عز الدين على "ضرورة أن لا نغفل أبدًا ولو للحظة واحدة في ظلّ هذه التحديات، من أن يرتكب العدو الصهيوني أي حماقة أو اعتداء على ​لبنان​ لخلط الأمور مجدّدًا، خاصّة بعد اللقاء الثنائي الّذي حصل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ووزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، اللذين أكّدا ضرورة استغلال ما يجري على الساحة الداخلية في لبنان".