إلتأمت الهيئة العامة ل​نادي القضاة​ في اجتماعها السنوي وباشرت بعد توافر النصاب، دراسة جدول الأعمال، فصادقت على ميزانية النادي السنوية، وعرضت نشاطاته خلال ​السنة​ المنصرمة، وانتخبت بأكثرية الأصوات القاضية بولا هيكل ممثلة عن ​ديوان المحاسبة​ في الهيئة الإدارية بعد شغور هذا المنصب.



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كانت هذه تفاصيل خبر نادي القضاة صادق على ميزانيته السنوية وانتخب القاضية بولا هيكل في الهيئة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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