جماعة رسالة حياة اكدت انها تعمل مجانا لخدمة الناس: التقرير القضائي لم يذكر قبض الاموال

أكّد الأب العام لجماعة رسالة حياة وسام معلوف أنّ الجماعة تعمل مجانًا لخدمة الناس، مشدّدًا على أنّ التقرير القضائي لم يذكر أي دليل على قبض أموال. وقال في ​مؤتمر​ صحافي: "الاشكال حصل مع القاضية المعنية حين فرضت على الجماعة تسليم رضيع لعائلة من دون القيام بأي تحقيق عن العائلة ولكن نحن رفضنا الموضوع".

ولفت إلى أنّ الجماعة ستنشر فيديوهات تظهر كيف تتم عملية التبني في الجماعة، سائلأً من المستفيد من ضرب هذه الجماعة.

وفي إطار ردّه على الاتهامات، أكّد الأب معلوف أنّه تم استدعاء سائق الباص الذي ضرب الولد في اليوم نفسه وقد وقّع على انذار، موضحًا أنّه أقدم على فعلته لأنّ الطفل hyperactif وحاول القفز من نافذة الباص. وأشار إلى أنّه تم صرف احدى المربيات لأنّ الجماعة لا تقبل بالتربية العنفية.

وأوضح الأب معلوف أنّ فضيحة الطعام ​الفاسد​ تتعلق بعبوة "كاتشاب"، سائلاً: "هل يعقل أنّ نقدّم طعامًا فاسدًا خلال 20 عامًا من دون أن يتأذى أي من ​الأطفال​؟". وأكّد أنّ الجماعة مع ​القضاء​ النزيه، داعيًا إلى تحقيق عادل وشفاف حول أي قضية.

وعن "بث الأفلام الإباحية"، قال الأب معلوف: "ما حصل أنّ شخصًا أخذ هاتفًا من أحد القصّار وشاهد فيلمًا ايباحيًا بنفسه".