امطار غزيرة غدا مع عواصف رعدية والثلوج على ارتفاع 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس ماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​، تتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة ( نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة) كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1500متر وما فوق.

الإثنين: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية ( نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق.

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط ​أمطار​ متفرّقة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر،كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق ، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل.