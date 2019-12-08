امطار غزيرة غدا مع عواصف رعدية والثلوج على ارتفاع 1500 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية يسيطر منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس ماطر.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة ( نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق.
الإثنين: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية ( نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق.
الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة أحياناً خاصة فترة قبل الظهر،كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع ١٦٠٠م وما فوق ، يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل.
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