وزير خارجية الاتحاد الأوروبي دعا لتنفيذ الاتفاق النووي: الحفاظ عليه مسؤولية الجميع

أكّد مسؤول السياسة الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​ (Josep Borrell)، أنّ "​الاتفاق النووي​ مهم جدًّا بالنسبة إلى الأمن العالمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، والحفاظ على الاتفاق النووي مسؤوليّة يتحملّها الجميع".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بصفتي منسّق السياسة الخارجية الأوروبية، أدعو الجميع إلى تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل، وسأدعم الخطوات الّتي ستؤدّي إلى تقليل الإجراءات السلبيّة بشأنه".

وكانت قد عقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعها الرابع عشر في ​فيينا​ 6 كانون الأول الحالي، وهي مسؤولة عن تنفيذ بنود الاتفاق النووي. وجاء في البیان الختامي للاجتماع، أنّ "مسؤوليّتنا الجماعيّة هي الحفاظ على الاتفاق النووي. لقد طُلب من جميع المشاركين اطلاع عواصمهم على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الجهات".