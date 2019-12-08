ارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي على أساس يومي في شهر تشرين الثاني الماضي، مع ارتفاع معدّلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنويّة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أنّ "بكين استوردت 45.74 مليون طن من النفط الخام، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميًّا"، ويأتي هذا مقارنةً مع 10.72 مليون برميل يوميًّا في تشرين الأول، و9.61 مليون برميل يوميًّا في تشرين الثاني من العام الماضي.
ولفتت إلى أنّ "إجمالي واردات الصين في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميًّا"، بارتفاع نسبته 10.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي في تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.