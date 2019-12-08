ارتفاع واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي في تشرين الثاني

ارتفعت واردات ​الصين​ من ​النفط​ الخام إلى مستوى قياسي على أساس يومي في شهر تشرين الثاني الماضي، مع ارتفاع معدّلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنويّة.

وأوضحت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أنّ "بكين استوردت 45.74 مليون طن من النفط الخام، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميًّا"، ويأتي هذا مقارنةً مع 10.72 مليون برميل يوميًّا في تشرين الأول، و9.61 مليون برميل يوميًّا في تشرين الثاني من العام الماضي.

ولفتت إلى أنّ "إجمالي واردات الصين في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2019، بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميًّا"، بارتفاع نسبته 10.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.