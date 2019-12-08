ترامب: لا أعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية رغبة بالتدخل في الانتخابات الأميركية

ركّز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على "أنّه لا يعتقد أنّ لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رغبة في التدخّل في الانتخابات الرئاسية الأميركية"، المقرّرة العام المقبل.
وأكّد في تصريح بالبيت الأبيض قبل توجّهه إلى ولاية فلوريدا، أنّ تصرُّف كوريا الشمالية بعدوانيّة سيكون مفاجئًا لي"، لافتًا إلى "أنّني أعتقد أنّ جونغ أون يتطلّع لأن يرى شيئًا يحدث. العلاقة جيّدة جدًّا لكن هناك بعض العداء، لا شكّ في ذلك".
وكان قد أشار سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إلى أنّ "مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية".
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