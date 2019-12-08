قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت إسقاط طائرة حربية لقوات حفتر والقبض على الطيار

أعلنت قوات عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ​ليبيا​، في بيان، أنّ "قواتنا نجحت في إسقاط طائرة حربيّة نوع "ميغ23" تابعة للقوات الموالية للمشير ​خليفة حفتر​ جنوب مدينة الزاوية، بعد استهدافها في سماء محور اليرموك جنوب ​طرابلس​". وأكّدت "إلقاء القبض على الطيار بعد هبوطه بمظلّة".

من جهته، لفت المتحدث باسم حفتر اللواء ​أحمد المسماري​، إلى "أنّنا نعلن فقدان الاتصال بإحدى الطائرات المقاتلة طراز "ميغ23"، بعد تنفيذها لمهام قتالية"، مؤكّدًا أنّ "بعد مدّة وجيزة، ظهر اللواء طيار عامر العرفي في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية".

وأوضح في بيان، أنّ "سبب سقوط الطائرة عطل فنّي، ما أدّى إلى خروج الطيار من الطائرة وهبوطه بالمظلّة في أرض العدو، وأسره ومعاملته معامله سيئة، ما يخالف شروط ​معاهدة جنيف​ لأسرى الحرب".

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس الراحل ​معمر القذافي​ عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان الماضي عندما شنّت قوات المشير خليفة حفتر هجومًا للاستيلاء على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من ​الأمم المتحدة​.