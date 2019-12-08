القضاء العراقي أعلن إطلاق سراح 2626 متظاهرا سلميا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنّ "الهيئات الحقيقيّة المكلّفة بنظر قضايا التظاهرات، أعلنت إطلاق سراح 2626 موقوفًا من المتظاهرين السلميّين لغاية اليوم"، موضحًا أنّ "التحقيق ما يزال جاريًا مع 181 موقوفًا، عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق، سقط أكثر من 485 قتيلًا و17 ألف جريح، والأغلبيّة العظمى من الضحايا هو من المحتجين الّذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلّحين مجهولين. ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، الّتي كانت مطلبًا رئيسًّا للمحتجين، إلّا أنّ المظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسيّة المتّهمة بـ"الفساد وهدر أموال الدولة"، الّتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
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