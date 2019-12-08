القضاء العراقي أعلن إطلاق سراح 2626 متظاهرا سلميا

أعلن ​مجلس القضاء الأعلى​ في ​العراق​، أنّ "الهيئات الحقيقيّة المكلّفة بنظر قضايا ​التظاهرات​، أعلنت إطلاق سراح 2626 موقوفًا من المتظاهرين السلميّين لغاية اليوم"، موضحًا أنّ "التحقيق ما يزال جاريًا مع 181 موقوفًا، عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

ومنذ بدء ​الاحتجاجات​ في العراق، سقط أكثر من 485 قتيلًا و17 ألف جريح، والأغلبيّة العظمى من الضحايا هو من المحتجين الّذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلّحين مجهولين. ورغم استقالة حكومة ​عادل عبد المهدي​، الّتي كانت مطلبًا رئيسًّا للمحتجين، إلّا أنّ المظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسيّة المتّهمة بـ"الفساد وهدر أموال الدولة"، الّتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل ​صدام حسين​ عام 2003.