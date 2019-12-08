اسم عربي بين قتلى الهجوم على القاعدة الأمريكية في فلوريدا

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كشفت البحرية الأمريكية، أسماء القتلى الـ3 الذين أرداهم الطيار السعودي محمد الشمراني بإطلاق النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا، وكانت المفاجأة أن بينهم اسما عربيا.
والقتلى الثلاثة هم:
1- الطيار محمد سامح هيثم، ويبلغ من العمر 19 عاما من فلوريدا ويحمل الجنسية الأمريكية، لكن يعتقد أنه يتحدر من أصول عربية.
2- الطيار انسن جوشوا واتسون، ويبلغ من العمر 23 عاما من ألاباما.
3- الطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز، ويبلغ من العمر 21 عاما من جورجيا.
السعوديون: مجرم فلوريدا لا يمثلنا
مقدم بواسطة: يورو نيوز
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مطلق النار السعودي في قاعدة فلوريدا وصف الولايات المتحدة بأنها "دولة شر"
وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا الجمعة الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت". وذكر موقع مجموعة "سايت" الأمريكية لمراقبة الحركات الجهادية أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا انه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر". وأضاف بيان الشمراني "انا لست ضدكم لأنكم فقط من الأميركيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم انتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الانسانية". ووقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم. وقال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب. وأضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا". وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ندد بالهجوم "الهمجي"، وأضاف ترامب أن القاتل لا يعكس مشاعر شعبه تجاه الأميركيين. وأكدت وكالة الانباء الرسمية الاتصال، ونقلت عن الملك تأكيده "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة"، وتنديده ب"الجريمة الشنعاء". وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمريكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة. ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية. إقرأ أيضاً: رغم الإضراب العام...فرنسا عازمة على تطبيق إصلاحات التقاعد "جزائريون بلا حدود": انتخابات الجزائر مهزلة والنظام لم يتحرك لاستعادة الأموال المنهوبة
Euronews (Ar)
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رغم الإضراب العام...فرنسا عازمة على تطبيق إصلاحات التقاعد
أكد رئيس الوزراء الفرنسي إداور فيليب الجمعة على عزمه "القوي جداً" لتنفيذ إصلاحات نظام التقاعد، في ثاني أيام إضراب ضخم تنفذه النقابات وتريد مواصلته. وشارك نحو 800 ألف شخص على الأقل في تظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا الخميس، وشلّت حركة النقل العام في المنطقة الباريسية ومعظم القطارات في البلاد. وضمت التظاهرات معلمين ورجال إطفاء ورجال شرطة وموظفين في القطاع الصحي وأيضاً عاملين في مراقبة الحركة الجوية. وأوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع التذاكر لنهاية الأسبوع، فيما ألغت 90 بالمئة من رحلات القطارات الفائقة السرعة الجمعة مجددا، ولا يبدو أي تغير في الأفق لليومين القادمين. وألغيت نصف رحلات قطارات يوروستار بين باريس ولندن، فيما عمل قطاران من ثلاثة لتاليس تخدم باريس وبروكسل وأمستردام. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنّ تنفيذ الإصلاحات سيتم لكن "دون قسوة". وأضاف "أنا على قناعة أننا سنصل لنقطة توازن مع المنظمات النقابية... لكن دون التخلي عن عزمنا القوي جداً... على تنفيذ النظام الشامل" للتقاعد، متوجهاً خصوصاً إلى العاملين في شركة السكك الحديد والهيئة المستقلة للنقل في باريس، المستفيدين من أنظمة خاصة للتقاعد تؤمن لهم مكاسب أكبر. ويعد الاضراب اختبارا جديدا لماكرون بعد أشهر من تظاهرات للمعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين وكذلك تظاهرات "السترات الصفراء" المطالبة بتحسين مستويات المعيشة. وتقول النقابات إن نظام ماكرون للتقاعد "الشامل" والذي من شأنه أن يلغي عشرات الخطط المنفصلة لعمال القطاع العام، يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد وهو 62 عاما. وأوضح فيليب أنّ الحكومة ستعرض تفاصيل خطتها الأربعاء. تطالعون أيضا على يورونيوز: إضراب عام يشلّ فرنسا الخميس والسبب نظام التقاعد الجديد.. تعرّف عليه إلى أي مدى سيؤثر الإضراب في فرنسا على الرئيس ماكرون أوروبياً ودولياً؟ نحتاج إلى المزيد ودعت النقابات إلى يوم آخر من الإضراب والتظاهرات الثلاثاء 10 كانون الأول/ديسمبر، بعد يوم على لقاء مقرر لقادتها بمسؤولي الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح. وقال فيليب مارتينيز من الكونفدرالية العامة للعمل، أكبر نقابات القطاع العام "شارك عدد كبير من الناس في الإضراب، الآن نحتاج لعدد أكبر إذا ما أردنا التأثير على تلك القرارات". وفيما كانت معظم تظاهرات الخميس سلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من المتظاهرين بلباس أسود، حطموا الواجهات ورشقوا حجارة خلال مسيرة باريس، وأشعلوا النار في مقطورة إنشاءات. وأفيد عن صدامات أيضا في بعض المدن الأخرى. وتم توقيف عشرات الأشخاص فيما أصيب ثلاثة صحافيين بجروح بعد أن تعرضوا، على الأرجح للغاز المسيل للدموع أو للقنابل الصوتية، بينهم صحافي تركي تعرض لإصابة في الوجه. وأفيد عن صدامات في نانت وليون ومدن أخرى، في مواجهات تذكر بأعمال العنف التي تخللت العديد من التظاهرات الأسبوعية لحركة "السترات الصفراء" التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. عودة لعام 1995؟ ألغت العديد من الخطوط الجوية رحلات فيما توقف مراقبو الحركة الجوية عن العمل. وألغت الخطوط الجوية الفرنسية 30 بالمئة من رحلاتها الداخلية و10 بالمئة من جميع الرحلات الدولية القريبة. وأُغلقت تسعة من 16 خط مترو في باريس، فيما تم تسيير خطوط أخرى فقط خلال ساعات الذروة، ما دفع بالمواطنين للتنقل على الدراجات الهوائية والكهربائية أو اللجوء إلى وسائل بديلة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبلغ حجم اضرابات عام 1995 احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، عندما شلت الحركة في فرنسا لثلاثة أسابيع من تشرين الثاني/نوفمبر لغاية كانون الأول/ديسمبر في تحرك أجبر الحكومة على التراجع. ونجح ماكرون، المصرفي السابق، إلى حد كبير في دفع سلسلة من الاصلاحات المثيرة للجدل منها تخفيف قوانين العمل وتشديد الوصول إلى إعانات البطالة. لكن هذه المرة الأولى التي تتوحد فيها قطاعات مختلفة في حركة الاحتجاج. وحتى الآن لم يتحدث ماكرون علنا حول الاضرابات رغم أن مسؤولا رئاسيا طلب عدم ذكر اسمه، قال الخميس إن الرئيس "هادئ" و"مصمم على تنفيذ هذا الاصلاح" في جو من "الإصغاء والتشاور". ويبلغ السن الأدنى للتقاعد في فرنسا 62 عاما، وهو من الأدنى بين الدول المتقدمة. لكن هناك 42 "نظاما خاصا" بعمال سكك الحديد والمحامين وموظفي الأوبرا وسواهم، تسمح لهم بالتقاعد قبل ذلك السن وتقدم مزايا أخرى. وتقول الحكومة إن نظاما موحدا سيكون أكثر عدلا للجميع وقادراً على ضمان الاستمرارية المالية، مع الاقرار بأن الناس سيضطرون تدريجيا للعمل لفترات أطول.
Euronews (Ar)
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"جزائريون بلا حدود": انتخابات الجزائر مهزلة
تعيش الجزائر منذ أشهر مخاضاً عسيرا بدأت إرهاصاتُه منذ أن خرج مئات الآلاف من المواطنين في هذا البلد للتعبير عن رفضهم لتولّي الرئيس المستقيل عبد العزيز ولاية خامسة كان سيكمل بها ربع قرن في الحكم وهو الذي لم يكد الجزائريون يرونه أو يسمعون له صوتا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013 ألزمته المستشفى عدة شهور قبل أن يتوارى عن الأنظار بشكل شبه كامل اللهمّ إلا ذلك النزر اليسير من الرسائل التي كان يخاطب بها شعبه بين الفينة والأخرى. رحل بوتفليقة لكن الجزائريين لم يغادروا الشارع الذي نزلوا إليه منذ الثاني والعشرين من شباط فبراير الماضي.. فالرئيس الطاعن في السن لم يكن بنظرهم إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد.. وحين رفع المتظاهرون شعار "يتنحّاو قاع" وهو الهتاف الذي ترجمه اللبنانيون بعد عدة أشهر حين قالوا "كلّن يعني كلّن.."، فإن هؤلاء المتظاهرين يريدون رحيل كل النظام وليس بوتفليقة فقط. وهم يخرجون كل جمعة رفضا للاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمُه في الثاني عشر من هذا الشهر. لكن يبدو أن السلطة ماضيةٌ في مشروع الانتخابات. في هذه الانتخابات، يتسابق خمسة مرشحين منهم رئيسان سابقان للوزراء هما عبد المجيد تبّون وعلي بن فليس إضافة إلى عز الدين ميهوبي وزيرِ الثقافة السابق وأمينِ عام التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، القابع في السجن والذي يُحاكم حاليا بتهم فساد والإسلامي عبد القادر بن قرينة ووصولا إلى عبد العزيز بلعيد النائب السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والذي يُعتبر أصغر مرشح ضمن المتسابقين الخمسة. يورونيوز التقت السيد الهاشمي بلحسين وهو محام جزائري يقيم في سويسرا ويشغل منصب رئيس منظمة "جزائريون بلا حدود" وهو تجمّع يضم مثقفين وسياسيين جزائريين من داخل البلاد وخارجها. دعوا في إطار مؤتمر وطني عُقد في جنيف الشهر الماضي إلى فترة انتقالية تؤسس لدستور جديد ونظامٍ بعيدٍ عن وجوه النظام السابق. السيد بلحسين هو أيضا المحامي الذي يلاحق الأموال المنهوبة إبان حكم بوتفليقة. إذ رفع قبل أشهر دعوى قضائية طالب فيها السلطات في بيرن بتجميد الأموال التي تنام في البنوك السويسرية. سألنا السيد بلحسين عن الاستحقاق الرئاسي المنتظر باعتباره رئيسا لمنظمة جزائريون بلا حدود السابقة الذكر كما أردنا معرفة تطورات الدعوى المرفوعة لاستعادة الأموال المنهوبة. فكانت له الأجوبة التالية: أول مناظرة رئاسية في تاريخ الجزائر بين المترشحين الخمسة.. هل هي بداية انفتاح ديموقراطي حقيقي أم ذرّ للرماد في عيون الجزائريين؟ يؤسفني أن أقولها، لكنهم يستطيعوا خداعنا. إننا أمام مهزلة حقيقية. قبل يومين، سمح وزير الداخلية الجزائري الذي يُفترض أنه على رأس وزارة هي وزارة سيادية في أية دولة بالعالم، سمح هذا الوزير لنفسه بإهانة كل الجزائريين قبل أن يتراجع بشكل فضّ. صراحةً لا أعتقد أن أيّ جزائري أو جزائرية سيكونون على استعداد ليسمعوا أناسا يهينونهم. لذلك، أرى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرّد مهزلة. لقد قال عنا الوزير إننا مثليّون. علماً أن القانون يجرّم ويعاقب كل من يطلق صفة مثليّ على شخص ما لتحقيره وإهانته. وبغضّ النظر عن فحوى الخطاب، بالمناسبة قال عنا أيضا إننا أشخاص منحرفون، كما قلت حين يعامل وزير شعبه بهذا الشكل في وقت يُفترض فيه أنه في خدمة هذا الشعب، فإن هذا دليل آخر على أن الجزائريين محقّون حين سحبوا ثقتهم من هذا النظام. ما رأيكم في المتسابقين الخمسة؟ هل هم مرشحون يحملون برامج جادة وحقيقية أم هم مجرّد أرانب سباق؟ سأعطيكم مثالين.. خذوا مثلا الفريق السيسي في مصر. حين يريد استنفار أناس للتظاهر دعما له، فإنه قادر على جمع ما بين 50 و60 ألف شخص في ميدان التحرير. نفس الأمر بالنسبة للرئيس نيكولاس مادورو القادر على حشد مليون متظاهر فنزويلي دعما لسياسته. لكنَّ هؤلاء المرشحين عجزوا حتى على حشد ألف شخص لمناصرتهم. إنهم مجرد دمى وأراجوزات تحرّكهم قوى من خلف الستار. هؤلاء المرشحون ترجمة على الأرض لمواجهة الأطراف النافذة فيما بينها. ومهزلةُ الانتخابات هي الوسيلة. وأنا أرى أن ترشيحهم ليس أكثر من ذلك. رفعتم دعوى قبل أشهر لمطالبة سويسرا بتجميد الأموال التي جمعها المقرّبون من بوتفليقة على مدى سنوات ووضعوها في حسابات بالخارج. أين وصلتم في جهودكم بهذا الخصوص؟ نحن لا زلنا نعمل دون هوادة في هذا الملف. لتحركاتنا شقّان. شقّ سياسي محض ترجمناه في المطالبة بتجميد الأموال النائمة في سويسرا. وقد حققنا بعض النتائج، حيث طلبت البنوك هنا من كبار الموظفين الجزائريين الذين لهم حسابات لديها أن يغادروا. وقد كان.. بالمقابل وهذا هو الأمر المحزن، أنا لم أر حتى الساعة أية خطوة ملموسة من جانب الحكومة الحالية التي ليست شرعية في نظري، تدعو لتجميد أو لاستعادة تلك الأموال. وإذا استثنينا تلك الخطب الرنّانة عن الفساد، فإنهم لم يقوموا بأية خطوة رغم أن هناك فنادق هنا في أوروبا وفي كندا والولايات المتحدة (محل شبهة فساد). وهم يعلمون جيدا أنه يوجد ما يسمى بالتعاون القضائي مع تلك البلدان. هذا فيما يخص الشق السياسي. أما الشأن القانوني، فإننا مستمرون في تجهيز ملفات بهذا الشأن. وقد حصلنا على معلومات هامة، أفضّل ألا أخوض فيها في هذه المقابلة.
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يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يعرف بـ"FBI" كان قد أكد أن الطيار السعودي المتدرب الشمراني هو من نفذ عملية إطلاق إطلاق النار ونشر صورة له، مشيرا إلى أنه برتبة ملازم ثان في سلاح الجو السعودي، ويبلغ من العمر 21 عاما.
وحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الطالب السعودي فتح النار على زملائه داخل فصل دراسي، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت ما بين 6 و10 سعوديين على ذمة التحقيق في الحادثة، وفقا لما صرح به مسؤول أمريكي لـCNN، الجمعة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
المصدر: CNN
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.