شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة الغوص" ينتقد انتشار أكشاك فى شوارع المدن السياحية ومواقع أونلاين غير قانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر هشام جبر، رئيس مجلس إدارة جمعية غرفة سياحة الغوص، انتشار الكيانات غير القانونية بأشكالها المختلفة، ومنها أكشاك الغوض في الشوارع بالمدن السياحية، بالإضافة إلي انتشار بعض المراكز عبر شبكة الإنترنت لتروج لنفسها في الغردقة ودهب، قائلاً: أين شرطة السياحة والمحليات من هذه الكيانات، لابد من إجراءات رادعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو صدقي والتي ناقشت ملف المعوقات والمشكلات التي تواجه سياحة الغوص في مصر، بحضور وزير الشباب والرياضة، الأمر الذي علق عليه "صدقي" بقوله : " ليس الغوص فقط للأسف، وهذا أمر يجب بحثه مع وزارتي الداخلية والسياحة".

ولفت جبر مستعرضاً المشكلات التي تعوق ملف سياحة الغوص في مصر، إلي أهمية تأهيل الكوادر العاملة علي اللانشات لاسيما للتعامل مع حالات حدوث الحوادث، مشيراً إلي أنه تبين من الحوادث الناجمة مؤخراً أن هناك قصوراً في تدريب هذه العمالة.

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ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية غرفة سياحة الغوص، بعض المشاكل البيئة، ومنها أن أغلب "اللانشات" المصرية تُصرف في البحر، لأن الثقالات والمراسي البحرية "المارينا" غير مجهزة، مضيفاً : لن نعالج المشكلة بقرار وزارى إنما لابد من خطة طويلة وقصيرة الأجل، وفي ظل عدم وجود ثقالات مجهزة مما يقلل التنافسية.