"دفاع النواب" ترفض إعفاء العمدة أو شيخ البلد من شرط أداء الخدمة العسكرية

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كانت المادة الثالثة التي تحدد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ، في البند (8) تتضمن شروط لشغل وظيفة العمدة والشيخ تنص شرط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت مشروع القانون لتعارضة مع الدستور في مادته رقم 86 والتى تؤكد على أن الجندية شرف، وأن الخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه أى شرف أخر.
وجاء رفض اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون، خلال اجتماعها اليوم الذى شهد أيضا رفض كافة الوزارات المعنية.
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