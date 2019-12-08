شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" ترفض إعفاء العمدة أو شيخ البلد من شرط أداء الخدمة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، رفض مشروع قانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 58 لسنة 1978 بشان العمد والمشايخ، والتى يجيز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ الواردة بالمادة (3) من القانون في بنودها من (3) لـ(6) والبند (8) إذا لم يتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.

كانت المادة الثالثة التي تحدد شروط شغل وظيفة العمدة والشيخ، في البند (8) تتضمن شروط لشغل وظيفة العمدة والشيخ تنص شرط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن اللجنة رفضت مشروع القانون لتعارضة مع الدستور في مادته رقم 86 والتى تؤكد على أن الجندية شرف، وأن الخدمة العسكرية واجب قومى وشرف لا يضاهيه أى شرف أخر.

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وجاء رفض اللجنة بعد مناقشة مشروع القانون، خلال اجتماعها اليوم الذى شهد أيضا رفض كافة الوزارات المعنية.