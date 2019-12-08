شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب لـ"النواب": 2 مليار حجم المشاهدة الترويجية لمصر عبر أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب جزء من منظومة العمل السياحى، لافتًا إلى استضافة مصر العديد من الفاعليات الرياضية الدولية والعربية والأفريقية خلال عام 2019 وسيشهد عام 2020 أيضا استضافة كثير من الفاعليات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو صدقى والتى ناقشت ملف المعوقات والمشكلات التى تواجه سياحة الغوص فى مصر.

وقال صبحى، إن أهم الفاعليات التى استضافتها مصر عام 2019، كانت كأس الامم الأفريقية للكبار، لافتًا إلى مشاهدة أكثر من مليار و250 ألف نسمه فاعليات سحب القرعة، فيما بلغ حجم المشاهدة الترويجية لمصر عبر البطولة أكثر من 2 مليار.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن السياحة الرياضية حققت خلال العام الماضى اكثر من مليون ليلة سياحية وهو ما كان له مرود قوى اقتصاديًا، قائلًا: "مدن كثيرة تروج لنفسها من خلال السياحة".

وأشار صبحى، إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها استعداد للتعاون مع الجميع، لافتًا إلى دور الوزارة فى القطاع السياحى لاسيما وأن لديها قوى ناعمه فى هذا المجال متمثلة فى الاتحادات الرياضية والتى لها علاقة بالألعاب المائية مثل السباحة والغوص والانقاذ والشراع وغيرها من الاتحادات الاخرى بالإضافة إلى 40 اتحاد أولمبيى وغير أولمبيي.

ونوه وزير الشباب إلى أهمية التناغم والتنسيق فى التخصصات متابعًا: "علينا أن نترك للأجيال القادمة نظام وسستم يسير عليه الجميع لأن الأفراد زائلون والبلد باقية".