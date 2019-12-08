فيديو.. نقيب الصحفيين: الشائعات ارتفعت منذ يناير 2011 حتى الآن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، إن الشائعات هى ميراث تاريخى فى المجتمعات وليست امرا حديثا . وأضاف نقيب الصحفيين خلال فعاليات ندوة علمية منعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل: "هناك حالة من الصراعات الضخمة بين عدد من الدول حاليا لا تتضمن حروب الشائعات". وكشف نقيب الصحفيين عن أن تداول الشائعات زاد بعد يناير 2011 وحتى الأن، وهناك تنظيمات إرهابية ومنابرها الإعلامية تعمل من الخارج على اطلاق الشائعات فى الفترة الحالية مستهدفة مؤسسات الدولة، مطالبا بتصدى المواطنين للشائعات لاننا فى وقت حرب لبناء مجتمع ودولة ولابد من تكاتف جميع فئات المجتمع. وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، فى ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" . Advertisements ويشارك بها العميد ايمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام انور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية و العميد احمد دسوقي بقطاع الأمن الوطنى ، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهى. يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج ، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات. وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التى تستهدف أمن البلاد يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات. وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التى تستهدف أمن البلاد.

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