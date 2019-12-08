بعد وفاة نائب ملوي.. قانون مجلس النواب يحدد مصير المقعد الشاغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

توفى النائب أحمد شمروخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز "ملوي"، جنوبي المنيا، اليوم الأحد، عقب صراع مع المرض.

وطبقًا للدستور والقانون، واللذان يحددان مصير المقعد، فأنه تجرى انتخابات تكميلية تتولاها اللجنة العليا للانتخابات، ليشغل بديله المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو مقعد النائب.

ومن المرتقب أن يرسل وزير الداخلية خطابًا رسميًا إلى البرلمان بخلو المقعد ليعلن رئيس البرلمان بدوره خلو المقعد ومن ثم تجرى الانتخابات حال استمرار دور الانعقاد الجاري أكثر من 6 أشهر.

وحدد قانون مجلس النواب، في مادته "25" الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب، خلو المقعد وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.​