ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 659 جنيها وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 655 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 753 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيها.

وكانت أسعار الذهب العالمية، هبطت بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، 1% أمس الجمعة بعد بيانات قوية للوظائف في أمريكا جددت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يتريث بشأن أسعار الفائدة وعززت الطلب على الأصول العالية المخاطر.