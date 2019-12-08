الدفع بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل في مصنع "كارتون" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

نشبَّ حريق هائل، ظهر اليوم الأحد، داخل مصنع شركة "الإخلاص" للمنتجات الورقية "الكارتون" بالمنطقة الصناعية بقرية "الزوامل"، بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد نشوب حريق هائل بمصنع شركة "الإخلاص" للمنتجات الورقية "الكارتون" بالمنطقة الصناعية بقرية "الزوامل" بدائرة المركز.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة وإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بـ11 سيارة إطفاء، بينها خزاني مياه، وجاري السيطرة على النيران وإخمادها.