الجيزة: إزالة تعديات على 23.5 ألف فدان بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 23 ألفًا و500 فدان، خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات جاءت في إطار انطلاق الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة؛ موضحًا أن الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها صادر بشأنها 4 قرارات إزالة العام الحالي، وسوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام.

وأضاف أن الإزالات التي تم تنفيذها شملت إزالة 5 آلاف فدان بمنطقة الكيلو 114 طريق الواحات، وإزالة 10 آلاف و500 فدان بالكيلو 170 طريق الواحات/القاهرة، إضافة إلى إزالة 5 آلاف فدان بطريق الواحات/القاهرة بجوار مدخل بترو، وإزالة 3 آلاف فدان بمنطقة الكيلو 115 طريق الواحات/الفرافرة.

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وأوضح المحافظ أنه تم تنظيم حملات لإزالة التعديات بمركز ومدينة العياط، حيث تمت إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المهد على حرم الطريق الدائري الإقليمي بنطاق قرية برنشت على مساحة قيراط؛ مؤكدًا أن المحافظة لن تترك مترًا متعديا عليه من قبل المخالفين.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية؛ مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات، والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين، إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.