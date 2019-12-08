خلال 48 ساعة.. ضبط 38 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت.
وأسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط 38 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (40) متهمًا، وبحوزتهم 6 كيلو جرام من المخدرات تنوعت ما بين مخدر الحشيش والهيروين والإستروكس والبانجو والأفيون.
كما تم ضبط 720 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، 260 قرص مخدر لعقار الترامادول، وضُبط مبلغ مالي بحوزة المتهمين قدره (21.165 ألف جنيه، 38 هاتف محمول، سيارة، 5 دراجات نارية، 5 قطع سلاح أبيض، ميزان، 2 زجاجة مخدر لعقار الريفوتريل).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
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