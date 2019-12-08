محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن عدة حملات أمنية لضبط مروجي المخدرات.
وأسفرت جهود الحملات التي شنها مكتب مكافحة المخدرات بعدد من مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 82 عنصرا إجراميا بحوزتهم 90 كيلو حشيش و11 كيلو هيروين، وكميات مختلفة من العقاقير المخدرة ومخدر الشابو.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مكتب المكافحة يضبط 82 عنصرا إجراميا بحوزتهم 90 كيلو حشيش و11 كيلو هيروين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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