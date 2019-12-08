وزيرة الصحة توجه بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال بالأقصر تجريبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل مستشفى العديسات التخصصي للأطفال تجريبيًا مطلع شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى العديسات التخصصي للأطفال، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن مستشفى العديسات ستصبح مستشفى متخصص في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم إبرام اتفاقية تعاون مع مستشفى أبو الريش الجامعي، لتشغيل المستشفى ووضع الهيكل التنظيمي والإداري.