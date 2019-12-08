ترامب: كوشنير لا يزال يعمل على إتمام "صفقة القرن"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صهره جاريد كوشنير لا يزال يعمل على إتمام "صفقة القرن" بين الفلسطينيين وإسرائيل، معتبرا أنه إذا فشلت جهوده، فذلك يعني أن السلام مستحيل فعلا.

وفي كلمة ألقاها السبت أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي المنعقد في فلوريدا، أشاد ترامب بجهود كوشنير الذي قال إنه يريد أن "يصنع السلام"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف: "يقال إن أصعب ما يمكن تحقيقه هو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.. وإذا عجز جارد كوشنير عن تحقيق ذلك،

فذلك يعني أنه حقا مستحيل".

وذكر ترامب، الذي بدأ كلمته بعبارة "أنا أحب إسرائيل"، أن "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة اليوم أقوى من أي وقت مضى. لم يكن لإسرائيل صديق أفضل في البيت الأبيض من دونالد ترامب".

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ودعا ترامب الى إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة، قائلا "لقد أوضحت ادارتي أن الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن

النفس، وتدعو إلى إعادة الأسرى والجثامين الإسرائيلية التي تحتجزها حماس".

وتوعد الرئيس الأمريكي الفلسطينيين قائلا "إذا استمر الفلسطينيون في إطلاق التصريحات المسيئة لنا والقيام بأشياء شريرة، فلن نعيد لهم المساعدات التي كنا نقدمها لهم في السابق. لا أدري كيف أتفاوض معهم بينما أمنحهم المال؟".

ولفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أن في كلمته التي استغرقت 45 دقيقة، لم يتطرق ترامب قط إلى تطورات السياسة الداخلية الإسرائيلية ولم يذكر اسم أحد أقرب حلفائه الدوليين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهما جنائية وسط أزمة سياسة حادة في بلاد تتجه على ما يبدو إلى انتخابات برلمانية ثالثة خلال عام.