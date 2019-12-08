أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، التزامه بميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وقال إن باكستان تؤمن إيمانًا راسخًا بقوة وإمكانات التعاون الإقليمي للأفراد وللتنمية الوطنية والإقليمية.
والاحترام المتبادل على النحو المنصوص عليه في ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي".
وقال عمران خان -في رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم ميثاق الرابطة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- "إن باكستان تعتقد أن التعاون الإقليمي الفعال والموجه نحو تحقيق النتائج لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية للمساواة في السيادة
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني مجددًا التزام بلاده بعملية الرابطة وأعرب عن أمله في إزالة الفجوة التي نشأت في تقدمها المستمر، وبالتالي تمكين دول الرابطة من المضي قدمًا على طريق التعاون الإقليمي من أجل التنمية وتحقيق إمكاناتها الكاملة.
شعوب الدول الأعضاء في الرابطة وتمنى لشعب جنوب آسيا تحقيق السلام والتقدم والازدهار.
وبمناسبة يوم ميثاق الرابطة، هنأ عمران خان
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في رسالته "هذا اليوم يذكرنا بالمسؤولية الهائلة التي تقع على عاتق شعوبنا وتوقعاتهم من قادتهم في مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الفقر والأمية والمرض وقلة التنمية".
وخلال القمة الأولى التي عقدت في عاصمة بنجلاديش دكا في 8 ديسمبر 1985 اعتمد رؤساء الدول والحكومات من بنجلاديش وباكستان وسريلانكا والهند ونيبال وبوتان وجزر المالديف ميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الذي يمثل بداية عهد جديد من التعاون الإقليمي في تاريخ جنوب آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تؤكد التزامها بميثاق رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.