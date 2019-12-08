صوت من داخل حزب نتنياهو ينتقد اقتراحه

قبل 3 أيام من انتهاء المهلة القانونية لتشكيل حكومة جديدة، ومن ثم حل الكنيست، انتقد قيادي "ليكودي" بارز طرح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة.
في حديث إذاعي صباح اليوم الأحد، قال جدعون ساعر الذي ينافس نتنياهو على زعامة حزب "الليكود"، إن هذا الاقتراح بمثابة "إجراء ليس له فرصة في ما تبقى من أيام معدودة للبرلمان الحالي"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف ساعر أنه على أي حال "لا يجب تغيير نظام الحكم بصورة فجائيةفي مسعى لحل وضع سياسي لحظي".
وتابع ساعر أن "طريقة الانتخاب المباشر التي كان الليكود رافضًا لها دائمًا وبحق، قد تم إلغاؤها بعد بضع سنوات من اتباعها.. هناك كذلك قرار لمركز حزب الليكود يعارض هذا الحل. فعندما حاول أولمرت تغيير نظام الحكم، أخبره نتنياهو وبحق بأن "نظام الحكم ليس جوارب يستبدلها متى شاء".
قال ساعر: "نحن لا نزال في النظام البرلماني، ومشكلتنا اليوم هي أننا فقدناالأغلبية في الكنيست. طالما استمر نتنياهو في قيادة الليكود، فلن نحصل على أغلبية في الكنيست".
وأضاف ساعر، الذي أعلن عزمه منافسة نتنياهو أثناء الانتخابات الداخلية على زعامة حزب "الليكود": "هناك مجموعات كاملة مستعدة لدعم الليكود تحت قيادتي، جماهير لا يصلها نتنياهو، لذلك ليس لدي شك في أننا كمعسكر وطني سنوسع نفوذنا إذا كان هناك تغيير في قيادتنا".
كان نتنياهو قد دعا أمس السبت إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بينه وبين زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس من أجل تفادي حل الكنيست والخوض في انتخابات جديدة.
وأعلن تحالف "أزرق أبيض" عن رفضه اقتراح نتنياهو، ووصفه بالمناورة الجديدة من قبل "رجل يائس".
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