مقتل 25 مسلحًا من طالبان في عمليات متفرقة بجنوب أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد مقتل 25 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة طلوع نيوز الأفغانية - إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، مضيفة أنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، مضيفة أنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة.

وذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت ليل أمس /السبت/ عملية في مدينة "ترين کوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي". إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".

وتابع البيان أن "العملية التي نُفذت في "ترين كوت" كانت مدعومة من القوات الجوية ، حيث تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على 4 معاقل تابعة لطالبان وحيازة مركبات وأسلحة."

من جانبها، لم تعلق طالبان حتى الآن على العمليات.



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