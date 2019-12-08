أردوغان يتجرع دماء العرب لسرقة مقدراتهم

دون توقف يستخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيل كثيرة لتحقيق أهدافة فى المنطقة العربية لسرقة مقدرات الشعوب ومواردها والقضاء على الأمن والاستقرار تنفيذًا لإجندات الغرب، حتى يحصل على الدعم الكامل فى مساندتة واستمرار حكمه.

وعلى نهج أجداده يسير أردوغان ليتجرع دماء الأطفال والنساء والشيوخ والشباب فى الأراضى العربية.

وقال حساب يحمل أسم صاحب مبدأ، أن البعض يعيش وسط الشعب المصري ويؤيد أردوغان فى مخططاتة العدائية ضد مصر، ما يتطلب الدخل من قبل الحكومة وفرض إجراءات رادعة ضد هؤلاء ومحاكمتهم بتهمة الخيانه، قائلًا:"العار الأكبر انك

تجد اشخاص مصريين سعداء بـ" أردوغان" ويؤيدونة فى مخططاته العدائية ضد مصر، نتمنى الحزم من القيادة والأجهزة الأمنية لمحاكمة هؤلاء بتهمة الخيانه".

إقرأ إيضًا..الرئاسة التركية تكشف حقيقة خبر وفاة أردوغان

Advertisements

وأكد أن تاريخ الدوله العثمانيه مليئ بالارهاب والقتل ومذابح وسرقه مقدرات الشعوب،وبالرغم من ذلك تجد من يهللون ويمجدن فى أردوغان الذى يستكمل مسيرة اجداده فى السرقة والذبح من شعوب المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن تاريخ الدوله العثمانية ملوث بالدم والمذابح والارهاب

ضد الشعوب.

ولفت حساب ياسم البروفسير، أن اردوغان يهان بنفس الطريقة التي يهان بها أمير قطر تميم، لافتًا إلى أن الرئيس التركي أمام سوريا متاجر وحرامي وفي ليبيا ارهابي ويستمد التمويل من قطر وعند الغرب لا قيمة له ولا وزن .

وأشار منذر آل الشيخ مبارك، أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الةفاق الليبية يعلم أن أيامه معدودة فى الدولة الليبيبة لذا عمل على توقيع اتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب ادوغان حتى يآوية داخل تركيا، مشيرًا إلفى أن أردوغان أقل من أن ينتهك سيادة ليبيا ولكن من سمح لبلد مثل تركيا بسرقة مقدرات بلاده يعلم جيداً أن أيامه في ليبيا معدودة وأن اسطنبول ستكون ملاذه القادم.

.