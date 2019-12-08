أردني يسقط من ارتفاع 8 طوابق ويظل على قيد الحياة

تدخل القدر في اللحظات الحرجة ليقف مع شاب أردني سقط من فوق ثمانية طوابق ليصل إلى الأرض بأضلاع محطمة.
وتحولت حياة الشاب، مؤمن السطري، الذي رزق بطفل جديدقبل يوم واحد فقط، إلى مأساة بعد أن صعد إلى سطح البناء، ليسقط في فتحة التهوية عن طريق الخطأ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وخفف سقوطه داخل الفتحة على ارتفاع ثمانية طوابق من شدة الصدمه بالأرض، ليبقى على قيد الحياة لكن بأضلاع محطمة.
ووجه والد الشاب، أمس السبت، نداء إنسانيا للتبرع بالدم لابنه الذي دخل الإنعاش، بعد حدوث نزيف شديد.
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