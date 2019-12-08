عاجل-خادم الحرمين يستعرض موضوعات الدورة الـ 40 المدرجة على أعمال المجلس الأعلى لدول الخليج مع الزياني

استقبل خادم الحرمين الشريفين‬⁩ الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية‬⁩، جرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



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