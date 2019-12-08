قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

اعتقلت قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اعتقلت في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل فتاة 14 عاماً "وهي في طريقها لمدرستها بزعم حيازتها سكيناً".

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من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة حرس الحدود "اعتقلت سيدة" فلسطينية بعدما "هددتهم بسكين".

ولم يتم تسجيل إصابات في الواقعة.