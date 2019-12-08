شاهد.. اندلاع حريق ضخم في إحدى الفنادق بضواحي موسكو

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها، باندلاع حريق ضخم في إحدى الفنادق بضواحي موسكو (مدينة اودينتسوفو".

ونشب الحريق في فندق "اوسادبا روماشكينو"، المكون من 3 طوابق، وعند بداية الحريق كان داخل لمبنى 20 من السكان و10 من موظفي الفندق، ووصلت مساحة الحريق حتى 1050 مترا مربعا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن فرق الإطفاء تمكنت من إجلاء الناس المتواجدين في الفندق، فيما يتم حاليا التأكد من مصير أحد الضيوف.

وقد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنه "في تمام الساعة 11:14 تم إخماد الحريق".

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وفي سياق آخر، وقع حادث إطلاق نار في مدينة بيرم في روسيا، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين، وذكر المكتب الإقليمي للجنة التحقيق، اليوم الاربعاء، أن رجلًا مخمورًا في بيرم الروسية فتح النار على المارة، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة احد المارة وسائق تنفيذ القانون.

ووفقًا للمحققين، فتح رجل عمره 50 عامًا كان بحوزته بندقية بشكل غير قانوني، النار في شقته أولاً.

وقالت اللجنة: "ذهب بعد ذلك إلى الخارج حيث جرح رجلاً وألحق إصابة قاتلة بامرأة. إلى جانب ذلك، أُصيب سائق مع فريق ردع الحرس الوطني، الذي كان يستقل مركبة للخدمة، بطلق ناري. تم اعتقال الرجل. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

وكما ورد، تم فتح قضية جنائية في جريمة قتل ومحاولة قتل شخصين أو أكثر، وكذلك لمحاولة قتل أحد ضباط إنفاذ القانون.