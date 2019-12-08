كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عالم فلك حاصل على جائزة نوبل للفيزياء: يجب إصلاح مشكلة المناخ وإنقاذ الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث أحد الحائزين على جائزة نوبل للفيزياء هذا العام على إصلاح أزمة المناخ وإنقاذ الأرض قائلًا، فكرة هروب البشر من كوكبنا للعيش في أنظمة شمسية أخرى أصبحت بعيدة المنال وغير واقعية.

وقال عالم الفلك السويسري ديدييه كيلوز، الذي شارك في جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019 لاكتشافه كواكب تدور حول الشمس البعيدة، إنه سمع بحجة ضد مكافحة تغير المناخ.

وقال كويلوز في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، أعتقد أن هذا غير مسؤول، لأن النجوم بعيدة جدًا، وأعتقد أنه لا ينبغي أن يكون لدينا أي أمل جاد في الهروب من الأرض. وحصته من جائزة التاج السويدي البالغة 9 ملايين (910.000 دولار) الأسبوع المقبل.

وأضاف، لذلك، نقضي وقتنا وطاقتنا بشكل أفضل في محاولة لإصلاحه بدلًا من محاولة تخيل أننا ندمره ونتركه.

قال بعض العلماء، بمن فيهم عالم الكونيات الراحل والفيزيائي النظري ستيفن هوكينج، إن التهديدات مثل الحرب النووية وتغير المناخ خطيرة للغاية وقد يضطر البشر في النهاية إلى ترك الأرض.

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وقال البريطاني ستانلي ويتنجهام، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 إلى جانب الأمريكي جون جودنوغ وأكيرا يوشينو من اليابان لاختراعهما بطارية الليثيوم أيون، وإنه من الضروري اتباع نهج براجماتي لأزمة المناخ.

وقال في نفس الحدث، يتعين علينا أن نفعل الأشياء خطوة بخطوة وأن نضع بعض الحلول في الاعتبار.

وأضاف، أعتقد أن بطاريات الليثيوم ستساعد في كهربة النقل، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة، وفي الولايات المتحدة تساعد بالفعل الطاقة الشمسية والرياح في الاستيلاء على محطات توليد الطاقة من الفحم.

وتم ابتكار جوائز الإنجازات في مجال العلوم والأدب والسلام وتمويلها بإرادة المخترع ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل وتم منحها منذ عام 1901. وحفل توزيع الجوائز والمآدب هذا العام هو يوم 10 ديسمبر.