كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم استكمال إصلاح نظام التقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إنه عازم على رؤية إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لحكومته، لكن زعيم الكنفدرالية العامة للشغل - منظمة نقابية فرنسية - المتعصب قال، إنه سوف يكافح حتى يتم سحب الخطة، قال الرجلان في مقابلات نُشرت، اليوم الاحد.

وأُصيبت شبكات النقل الفرنسية بالشلل لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأحد، بسبب قيام النقابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية ونظام النقل العام في باريس بمواصلة إضرابهم ضد الإصلاح.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية: "أنا مصمم على رفع إصلاح نظام التقاعد هذا وسأفعل ذلك باحترام وسأعالج مخاوف الناس بشأنه".

وأضاف المسؤول الفرنسي: "إذا لم ننفذ إصلاحًا شاملًا وجادًا وتدريجيًا اليوم، فسوف يقوم شخص آخر بواحدة غدًا، ولكن بوحشية".

وقد قال "فيليب" يوم الجمعة 6 ديسمبر، إنه سيقدم مخططًا تفصيليًا لخطة إصلاح المعاشات يوم الأربعاء.

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ومن جانبه، قال زعيم الكنفدرالية العامة للشغل، فيليب مارتينيز، إن نقابته ستواصل احتجاجها حتى تتخلى الحكومة الفرنسية عن الخطة، وأضاف لـ لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية: "سنستمر في الاحتجاج حتى يتم سحب الخطة".

وأردف زعيم الكنفدرالية العامة للشغل: "دع فيليب يستمع إلى غضب الناس. دعه يقول، إن البلهاء فقط لا يغيرون رأيهم أبداً. دعه يعود إلى المربع الأول"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد شيء جيد" في خطة الإصلاح الحكومية.

فرنسا لديها واحد من أكثر أنظمة المعاشات التقاعدية سخاء بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تم انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون في العام 2017 على منصة لتحرير الاقتصاد وإصلاح نظام التقاعد.

يريد "ماكرون" إدخال نظام معاشات متساوية الحقوق للجميع والتخلص من مجموعة من النظم الفرعية التي بموجبها يمكن لبعض العاملين في الكنفدرالية العامة للشغل والنقابات في الشركة الوطنية للسكك الحديدية ونظام النقل العام في باريس وغيرها من المؤسسات التقاعد في الخمسينات من العمر، قبل عقد من الزمن بغيرهم.

تخطط النقابات لمظاهرة ثانية يوم الثلاثاء، بعد مظاهرة أولى في باريس يوم الخميس، عندما قام 65 ألف شخص بمسيرة في باريس و 806 ألف شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لأرقام الشرطة.