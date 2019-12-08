كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنو هونج كونج يواصلون الضغط بمسيرة جماهيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد منظمو المظاهرات الواسعة النطاق التي اندلعت في هونغ كونغ احتجاجات استمرت أشهر في وقت سابق من هذا العام إلى الشوارع مرة أخرى اليوم الأحد، في محاولة لمواصلة الضغط على حكومة المدينة في أعقاب نجاح المؤيدين للديمقراطية مجموعات في الانتخابات الأخيرة.

وبدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين من جميع الأعمار بالتجمع في فيكتوريا بارك في خليج كوزواي في الساعة 3 مساءً تحت سماء زرقاء لامعة.

ويمكن رؤية العديد من الحشود وهم يحملون لافتات كبيرة تحمل شعارات مثل "هونج كونج الحرة".

ويمثل هذا الحدث المرة الأولى منذ منتصف أغسطس التي تم فيها منح مسيرة نظمتها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان (CHRF) موافقة الشرطة.

وكانت المجموعة مسؤولة عن مسيرتين متتاليتين في نهاية الأسبوع سلميين إلى حد كبير في أوائل يونيو.

ومن المتوقع أن تنتقل المسيرة عبر الجزيرة الرئيسية إلى طريق تشاتر في وسط البلاد، وفقًا لمركز الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، الذي يربط المسيرة باليوم الدولي لحقوق الإنسان، والذي يصادف يوم 10 ديسمبر ويوافق على تبني الأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في بيان "إن انتهاكات هونغ كونغ لحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية وصلت الآن إلى نقطة التحول"، داعية حكومة المدينة إلى "التمسك بالتزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنطبقة على هونج كونج".

وقد تعهد المنظمون بالحفاظ على الاحتجاج سلميًا، ويقال إنهم ينشرون 200 حشد لمعالجة أي صراعات محتملة بين المتظاهرين والشرطة.

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وقد دعت المجموعة لام، زعيمة المدينة، إلى تلبية مطالب حركة الاحتجاج، بما في ذلك تحقيق مستقل في مزاعم وحشية الشرطة وإعادة بدء الإصلاح السياسي للسماح بالاقتراع العام الكامل لكيفية اختيار زعيم المدينة والهيئة التشريعية.

وكان هناك بعض الهدوء في الاحتجاجات منذ أن حقق المرشحون المؤيدون للديمقراطية انتصارًا ساحقًا في انتخابات المجالس المحلية الشهر الماضي، لكن الإحباط يتزايد بسبب فشل لام في الاستجابة لتلك النتائج بأي طريقة ذات معنى.

واحتفل المتظاهرون بإصدار قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ في الولايات المتحدة، وهتفوا بما وصفه البعض بأنه "هدية شكر" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أي هدية من حكومتهم، أو السلطات في بكين، لا يبدو قادمًا.

اجتذبت المسيرات في وقت سابق من هذا الصيف مئات الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء هونغ كونغ، بما في ذلك الأسر وكبار السن. في حين أن تنبؤات الإقبال أقل لليوم الأحد، فإن العرض القوي قد يكرر رسالة دعم حركة الاحتجاج التي قدمتها نتائج الانتخابات، ويضيف ضغطًا على لام للتوصل إلى نوع من الحل التوفيقي.

وفي بيان، قالت حكومة المدينة إنها "تأمل في أن يتمكن أفراد الجمهور، عند التعبير عن آرائهم وآرائهم وكذلك السعي من أجل حقوقهم وحرياتهم، من تجسيد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاحترام حقوق الآخرين والحرية.

وقالت الشرطة اليوم الأحد إنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك سلاح ناري وأكثر من مئة رصاصة خلال الغارات في ذلك الصباح.

وأضافوا في بيان، إن ثمانية رجال وثلاث نساء اعتقلوا فيما يتعلق بالعملية.

