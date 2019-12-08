كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن مقتل 3 من خفر السواحل على يد زميل لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 3 من قوات خفر السواحل جنوبي البلاد بعد إطلاق زميل لهم النار عليهم، حسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).

وقالت الشرطة الإيرانية، إن 3 من خفر السواحل في مركز "بركة سفلين" البحري في بندرلنكة بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار من قبل زميل لهم صباح أمس السبت.

وقد أفادت الشرطة الإيرانية، بأن مطلق النار جندي مكلف وهو الآن قيد الاعتقال والتحقيق، ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

وفي سياق منفصل، كشفت منظمة الأمم المتحدة، عدد المعتقلين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي.

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وأوضحت أن هناك أكثر من 7 آلاف شخص رهن الاعتقال لمشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وانتقدت الأمم المتحدة، في البيان، انعدام الشفافية فيما يتعلق بالضحايا والمعاملة التي يتلقونها.

قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إنه "على الرغم من ارتفاع عدد المعتقلين، فإن الاعتقالات مستمرة بجميع أنحاء البلاد".