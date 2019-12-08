كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || سقوط جرحى في غارات إسرائيلية ليلية على غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة، وذلك بعد ساعات من تعرض مناطق إسرائيلية مجاورة للقطاع لقصف بقذائف صاروخية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || العراق: تظاهرات للطلاب في النجف وبغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بخروج تظاهرات للطلاب في في العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات. أخبار عالمية عاجلة اليوم || روحاني: سنقاوم العقوبات الأمريكية بتقليل الاعتماد على النفط

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موازنة الدولة إلى البرلمان، اليوم الأحد، قائلًا إنه يهدف إلى مقاومة العقوبات الأمريكية عن طريق الحد من الاعتماد على صادرات النفط، والتي استهدفتها واشنطن.

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