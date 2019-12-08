كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأثر حركة الطيران في إسرائيل لمدة يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الملاحة الجوية الإسرائيلية، حالة من البطء ليومين متتالين، حسبما قال موقع مفزاك" العبري، اليوم الأحد.

وقد أفاد الموقع العبري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات عسكرية جوية، منذ صباح اليوم ولمدة يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يجري مناورات لسلاح الجو، تؤثر على حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران لكافة المقاتلات الإسرائيلية، سواء مروحيات أو طائرات مقاتلة.

وبحسب الموقع العبري، ذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه المناورات الجوية هي جزء من مناورات العام الجاري 2019.

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وأعلن جيش الاحتلال سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

وحينها، قال مصدر، إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.