مؤلم.. صعقة كهربائية تنهي حياة شاب ضواحي الرحامنة

لقي شاب مصرعه، مساء أمس السبت، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، أنهت حياته على الفور في جماعة راس العين، ضواحي الرحامنة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك في العشرينات من عمره، عثر عليه بعض المارة جثة هامدة، وشبه متفحمة، بالقرب من عمود كهربائي، يرجح أنه السبب في وفاته.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فور علمها بالخبر استنفرت السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي عناصرها في عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وجرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي إلى حين إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة أسباب الوفاة.