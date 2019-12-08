“ما بغيناش نموتو…عطونا حقنا في العلاج المجاني”.. صرخة مرضى السرطان على مواقع التواصل

أطلق عدد من مرضى السرطان في المغرب هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي، “فايسبوك”، “#مابغيناش_نموتو_بالسرطان عطونا حقنا في العلاج المجاني”.

وتفاعل نشطاء “فايسبوك” مع هذه الحملة، بنشر تدوينات، وصور تدعو إلى مساعدة الفقراء المصابين بالسرطان.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الدولة بتمكين المرضى من العلاج المجاني؛ نظرا إلى خطورة المرض، فضلا عن حالة التهميش، والإهمال يعانون منها في المستشفيات العمومية.

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واختار عدد من مرضى السرطان بث مقاطع فيديو، يتحدثون فيها عن معاناتهم مع المرض، والإهمال، الذي يتعرضون له في المستشفيات، ما يتسبب في زيادة خطورة المرض.

من بين مرضى السرطان، التي اختارت مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن معاناة المصابين به، شابة مريضة تدعى بهيجة، ناشدت المسؤولين مساعدتها، وطالبتهم بتمكينها من العلاج المجاني.

وأضافت المريضة نفسها، في مقطع فيديو، أنها أصيبت بالمرض منذ سنتين، قبل أن تتفاقم حالتها الصحية بسبب المواعيد طويلة الأمد من طرف المستشفى، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى عام 2021، أي 24 شهرا من الانتظار.