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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر توجيهات هامة للحكومة بشأن سقطرى والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
وجه رئيس الجمهورية اليمني، عبدربه منصور هادي، الحكومة بسرعة تجهيز طواقم الإغاثة ووسائل ومعدات الردم وفتح الطرقات وازالة الحواجز والعوائق التي طالت احياء مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى ومناطق وطرق الجزيرة واعاقت التواصل والتنقل نتيجة لتداعيات الحالة المدارية (باڤان) وهطول الامطار بكثافة على ارخبيل سقطرى.
وأشاد رئيس الجمهورية، وفق ما أوردته وكالة سبأ، خلال اتصاله ،ليل السبت مع محافظ سقطرى رمزي محروس، بجهودهم الميدانية مع كل القيادات المحلية والاجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون وتلاحم أبناء الجزيرة في بذل كل الإمكانات والجهود لمواجهة تداعيات فيضانات الامطار واثار السيول وما خلفته من اضرار في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتيه.
وحث رئيس الجمهورية ، على اهمية مواجهة التحديات والصعوبات من قبل الاجهزة الحكومية واعتماد استراتيجيه وخطوات استثنائية لجزيرة سقطرى بصورة خاصة وباقي محافظات الوطن بصورة عامه.
واطمأن الرئيس خلال الاتصال بمحافظ سقطرى ،على اوضاع ابناء الجزيرة بصورة عامة..معبراً عن امتنانه للجهود التي تقوم بها قيادة المحافظة..متمنياً السلامة للجميع.
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