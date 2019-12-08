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شكرا لقرائتكم خبر عن الجعدي : حديثنا عن مخطط الإصلاح في عدن حقيقة وليست مماحكة سياسية والان مع التفاصيل
الأحد 8 ديسمبر 2019
أكد الأمين العام المساعد للمجلس الإنتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة، فضل الجعدي، أن الحديث عن مخططات الإصلاح ضد عدن حقيقة وليست مماحكة سياسية .
وقال في تغريدة له بتويتر تعليقاً على عملية إغتيال نائب نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الامني، محمد صالح الردفاني، "داعش أحد أدوات حزب الإصلاح الإرهابي تعلن تبنيها عملية اغتيال محمد صالح محسن نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن" ..
وأضاف "حديثنا عن مخطط هذا الحزب الإرهابي بنشر الرعب والفوضى ليست مجرد مماحكة سياسية ولكنها الحقيقة التي يجب ان يعيها التحالف العربي" .
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