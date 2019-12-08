شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلاً جراء سيول جارفة في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد أن جرفتهم السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، في غرب جمهورية أوغندا.

وأفادت مصالح الصليب الأحمر في أوغندا، أنه تم انتشال 12 جثة من المياه، ونقل شخص واحد إلى المستشفى للعلاج من جروح خطيرة، مشيرة إلى أن وحدات من الصليب الأحمر بدأت عملية بحث وإنقاذ مع الشرطة والجيش والسكان في 12 منطقة متضررة، ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

وكان 20 شخصًا على الأقل قد توفوا بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة الأسبوع الماضي في أوغندا.