اخبار العالم

12 قتيلاً جراء سيول جارفة في أوغندا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلاً جراء سيول جارفة في أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم بعد أن جرفتهم السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، في غرب جمهورية أوغندا.

وأفادت مصالح الصليب الأحمر في أوغندا، أنه تم انتشال 12 جثة من المياه، ونقل شخص واحد إلى المستشفى للعلاج من جروح خطيرة، مشيرة إلى أن وحدات من الصليب الأحمر بدأت عملية بحث وإنقاذ مع الشرطة والجيش والسكان في 12 منطقة متضررة، ولم يتضح بعد عدد المفقودين.

وكان 20 شخصًا على الأقل قد توفوا بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة الأسبوع الماضي في أوغندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 قتيلاً جراء سيول جارفة في أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا